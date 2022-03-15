Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» стартуют в этом году

Исполнитель роли Билли Бутчера в сериале «Пацаны» Карл Урбан рассказал, что съёмки четвёртого сезона стартуют в конце года. Третий сезон выйдет в начале июня.

Урбан играет лидера группы людей без суперспособностей, противостоящих «Семёрке» — супергероям корпорации Vought International. То же «Сверхъестественное», только в мире комиксов. Оба сериала создал Эрик Крипке. Там тоже парочка провинциальных ребят, движимых местью, расправляется с кем-то, кто им явно не по зубам, и никогда не сдаётся. Очень вдохновляет. Ещё эти два проекта объединяет Дженсен Эклс, который появится в третьем сезоне в «Пацанов» в роли Солдатика — супергероя старого образца.

С другой стороны, «Пацаны» — интересное мрачно-ироничное переосмысление проектов супергеройской тематики. Ранее Эрик Крипке рассказывал о третьем сезоне проекта, а исполнительные продюсеры и сценаристы — о будущих спин-оффах.