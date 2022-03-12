Солдатик Дженсена Эклса и Билли Бутчер со сверхсилами в тизере третьего сезона «Пацанов»

Этот видеоролик получил исключительный рейтинг D (Diabolical). И ничего удивительного — тизер третьего сезона «Пацанов» без стеснения светит важным сюжетным твистом и тем, чем славится адаптация культового комикса Гарта Энниса. Поклонники сериала Эрика Крипке останутся довольны. Осталось дождаться премьерной даты — продолжение стартует на Amazon 3 июня.
А ещё в тизере звучит свежая композиция Imagine Dragons — Bones.
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Статус-кво основательно пошатнулся. Пацаны — охотники на распоясавшихся суперлюдей — теперь в состоянии померятся с ними силами. Во всяком случае, главарь команды Билли Бутчер (Карл Урбан) уж точно получил необходимый для своей миссии апгрейд.
В третьем сезоне также задействованы Энтони Старр, Эрин Мориарти, Джек Куэйд, Лас Алонсо, Томер Капон, Доминик Макэллигот, Чейс Кроуфорд, Карен Фукухара и Джесси Т. Ашер, Дженсен Эклс, Катя Винтер, Лори Холден, Шон Патрик Флэнери, Ник Уэкслер и Майлз Гастон Виллануева.
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