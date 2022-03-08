По игре God of War готовится многосерийный эпик от авторов «Колеса времени» и «Пространства»

Сверхпопулярная игровая серия God of War устремляется на малые экраны. Портал Deadline со ссылкой на своих инсайдеров сообщает, что за приключенческий экшен по игре для стримингового сервиса Amazon планируют взяться создатели недавно завершившегося космоэпика «Пространство» Марк Фергус и Хоук Остби (это хорошо) и шоураннер «Колеса времени» Рейф Джадкинс (это плохо).

Серия God of War насчитывает семь игр, первая из которых вышла в 2005 году и стала отправной точкой длительных и насыщенных странствий спартанца Кратоса, взявшегося отомстить Аресу за то, что бог войны внушил ему убить собственных жену и дочь.

Сюжетные подробности многосерийной адаптации пока отсутствуют — сериал находится на самой ранней стадии разработки, а Amazon ещё не завершил переговоры о своём участии в проекте. Но уже известно, что в производстве будут задействованы Sony Pictures Television и PlayStation Productions.