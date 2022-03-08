Крис Пратт вышел на тропу войны в тизере боевика «Список смертников»

Таким серьёзным Криса Пратта вы ещё не видели. Стриминговый сервис Amazon опубликовал первый тизер многосерийного экшен-триллера Антуана Фукуа «Список смертников», где главный герой в исполнении Пратта без лишних слов демонстрирует свою целеустремлённость. Все восемь серий боевика выйдут на Amazon 1 июля.

Сериал по одноимённому роману Джека Карра поведает о морпехе Джеймсе Рисе (Пратт), чей взвод попал в засаду, выполняя тайную операцию. Рис возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся и подозрениями в собственной ответственности за произошедшее. В скором времени всплывают новые улики, намекающие, что против Риса ведут игру некие тёмные силы.

В экшен-триллере также снялись Тейлор Китч, Джай Кортни, Констанс Ву, Райли Кио, Джинн Трипплхорн и Патрик Шварценеггер. Антуан Фукуа и Крис Пратт числятся исполнительными продюсерами. За сценарий отвечает шоураннер Дэвид Диджилио («Странный ангел»).