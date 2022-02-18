Суровый Крис Пратт на первом кадре экшен-триллера Антуана Фукуа «Список смертников»

Восьмисерийный остросюжетный боевик «Список смертников» подаёт признаки жизни — проект Антуана Фукуа обзавёлся первым кадром с решительно настроенным главным героем в исполнении Криса Пратта и точной датой выхода — все восемь эпизодов появятся на цифровой платформе Amazon 1 июля.

Экранизация одноимённого романа Джека Карра рассказывает о морпехе Джеймсе Рисе (Пратт), чей взвод попал в засаду, выполняя тайную операцию. Рис возвращается домой с противоречивыми воспоминаниями о случившемся и подозрениями в собственной ответственности за произошедшее. В скором времени всплывают новые улики, намекающие, что против Риса ведут игру некие тёмные силы.

В экшен-триллере под режиссурой Фукуа также задействованы Тейлор Китч, Джай Кортни, Констанс Ву, Райли Кио, Джинн Трипплхорн и Патрик Шварценеггер. Антуан Фукуа и Крис Пратт выступают исполнительными продюсерами. Сценарий написал шоураннер Дэвид Диджилио («Странный ангел»).