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Боевая Галадриэль и прочие герои в тизере эпика «Властелин колец. Кольца власти»

Ну, дождались-таки и движущихся картинок. Стриминговый сервис обнародовал первый минутный тизер многосерийного эпического фэнтези «Властелин колец. Кольца власти», который обещает, что новая легенда начнётся уже этой осенью — 2 сентября состоится грандиозная премьера приквела культовой трилогии.

Эльфийская воительница Галадриэль, молодой политик Элронд и многие-многие другие персонажи Второй эпохи Средиземья расскажут свои невероятные истории. Дотянуться до высот кинотрилогии Питера Джексона попытаются отвечающие за самый дорогой в истории сериал шоураннеры Джон Д. Пэйн и Патрик Маккей.

Теги
ВидеоВластелин колец. Кольца властиТрейлер
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Подкасты
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Источник фотографий: Depositphotos

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