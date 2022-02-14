 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
«Этерна» установила рекорд по просмотрам на «Кинопоиске» Авторы модов спасают Warcraft 3 Reforged Преемничество как оно есть: Холли Берри учит Зои Кравиц, как играть Женщину-кошку Нужно больше известных актёров! Кристофер Нолан продолжает кастинг в своё атомное кино За $ 10 млн Зендея из кого угодно сделает чемпиона мира по теннису в спортивной драме Луки Гуаданьино
СЕРИАЛЫ
423
 
Прямая ссылка на новость:

Наконец-то! «Острые козырьки» получили дату выхода финального сезона

Источник: BBC One

Наконец-то поклонники многосерийной криминальной драмы о чётких бирмингемских парнях дождались важнейшего информационного обновления — телеканал BBC One объявил официальну дату премьеры шестого — финального — сезона «Острых козырьков». И состоится она очень скоро — первая серия выходит 27 февраля.

Исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи на пару с постановщиком Энтони Бирном успели поделиться общими впечатлениями о заключительной телеглаве, которая выдалась мрачной-премрачной. Создатель и бессменный сценарист сериала Стивен Найт на этот счёт благоразумно хранит молчание — скоро сами всё увидите и составите собственное впечатление о происходящем в последних сериях.

Уже известно, что история Томаса Шелби на этом не закончится — в планах у Найта и компании как минимум одна полнометражная картина, где главного героя ждёт страшное: новая мировая война и, возможно, её последствия.

Теги
Острые козырькиКиллиан Мёрфи
Комментарии

Ещё на эту тему

+Киллиан Мёрфи назвал шестой сезон «Острых козырьков» чертовски мрачным 7Киллиан Мёрфи, Аня Тейлор-Джой и Том Харди в трейлере финального сезона «Острых козырьков» 8Киллиан Мёрфи и Стивен Грэм в свежем промо финального сезона «Острых козырьков»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
«Истребитель демонов: Деревня кузнецов» — тизер и анонс третьего сезона аниме
 0
«Хельк» — анонс фэнтезийно-комедийного (комедийного!) аниме
 2
Новые сериалы недели: социальная фантастика от Бена Стиллера и возвращение миссис Мейзел
 4
Женщина-кошка стала главной героиней ударного ролика «Бэтмена»
 0
Джим Керри шикарно злодействует в новом ролике «Соника 2 в кино»
 5
В домашнем прокате «Смерть на Ниле» даже без «Анчартед» не может собрать приличную сумму
 0
Бенедикт Камбербэтч проспал свою номинацию на «Оскар» за фильм «Власть пса»
 5
Быстрее, выше, сильнее: Бри Ларсон рассказала о подготовке к съёмкам сиквела «Капитана Марвел»
 2
Новые фильмы 14–20 февраля 2022 года: «Камон Камон», «Однажды в пустыне» и другие новинки кино
 7
7 причин быть лучшим: Кеннет Брана установил рекорд «Оскара»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1Телеовощи – 431: Крякнутое человечество
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 502: «Падение Луны» и зашкварное мнение
 
9Ноль кадров в секунду – 408: Кек Мандалорец
 
11ЕВА – 463: Клуб ненавистников Широ
 
5Телеовощи – 430: Слишком стар для джедайства
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru