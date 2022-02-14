Наконец-то! «Острые козырьки» получили дату выхода финального сезона

Наконец-то поклонники многосерийной криминальной драмы о чётких бирмингемских парнях дождались важнейшего информационного обновления — телеканал BBC One объявил официальну дату премьеры шестого — финального — сезона «Острых козырьков». И состоится она очень скоро — первая серия выходит 27 февраля.

Исполнитель главной роли Киллиан Мёрфи на пару с постановщиком Энтони Бирном успели поделиться общими впечатлениями о заключительной телеглаве, которая выдалась мрачной-премрачной. Создатель и бессменный сценарист сериала Стивен Найт на этот счёт благоразумно хранит молчание — скоро сами всё увидите и составите собственное впечатление о происходящем в последних сериях.

Уже известно, что история Томаса Шелби на этом не закончится — в планах у Найта и компании как минимум одна полнометражная картина, где главного героя ждёт страшное: новая мировая война и, возможно, её последствия.