Новые сериалы недели: социальная фантастика от Бена Стиллера и возвращение миссис Мейзел

Середина февраля отличается затишьем. В списке новых сериалов недели всего одна новинка — стартующая на видеосервисе Apple TV+ научно-фантастическая драма «Разделение» с Адамом Скоттом, Джоном Туртурро и Кристофером Уокеном. На цифровой платформе AMC+ состоится премьера финального сезона комедийного триллера «Убивая Еву», а Netflix выкатит второй сезон комедии «Космические силы» с генералом Стивом Кареллом. Вдобавок Amazon наконец-то презентует новый сезон ретро-комедии «Удивительная миссис Мейзел».
Среда, 16 февраля
боевик, комедия, приключенческий
В ролях Джон Сина, Стив Эйджи, Дженнифер Холланд, Чаквуди Ивуджи, Даниэль Брукс, Фредди Строма
Создатель Джеймс Ганн
Первый сезон многосерийного супергеройского ориджинса от Джеймса Ганна завершится восьмым эпизодом. Велика вероятность того, что стриминговый сервис HBO Max оформит сериалу второй сезон.
Пятница, 18 февраля
драма, фантастика
В ролях Адам Скотт, Патрисия Аркетт, Бритт Лоуэр, Зак Черри, Трамелл Тилман, Кристофер Уокен
Создатель Бен Стиллер, Дэн Эриксон
Марк возглавляет команду офисных работников, чья память благодаря хирургическому вмешательству строго делит их жизнь на личную и профессиональную. Когда в их коллективе появляется новый коллега, для главных героев наступает время узнать всю правду об их работе.
Бен Стиллер снова трудится по ту сторону камеры, выступив продюсером и режиссёром фантастической драмы об эксперименте в духе «Чёрного зеркала». Над офисными трудягами ставят бесчеловечные опыты, но рано или поздно программа даст сбой, и «лабораторные мышки» докопаются до правды. Трейлер дарит неплохое представление о сериале.
комедия
В ролях Стив Карелл, Джон Малкович, Джейн Линч, Ноа Эммерих, Лиза Кудроу, Бен Шварц
Создатель Грег Дэиелс, Стив Карелл
Заслуженный ветеран воздушных сил Марк Р. Нёрд внезапно получает сомнительное повышение — его назначают главой недавно основанных космических сил США. Генерал Нёрд, возглавивший команду талантливых учёных и астронавтов, должен совершить невозможное — в кратчайшие сроки добиться неоспоримого космического превосходства США и повторить успех предыдущей лунной миссии.
комедия
В ролях Рэйчел Броснахэн, Алекс Борштейн, Марин Хинкл, Тони Шалуб, Майкл Зеген, Бейли Де Янг
Создатель Эми Шерман-Палладино
На дворе 1958 год. У Мириам «Мидж» Мэйзел есть всё для счастья: любящий муж, двое детей, уютная квартира в Верхнем Вест-Сайде. Но однажды по странному стечению обстоятельств она обнаруживает в себе удивительный талант к профессии стендап-комика. И жизнь её переворачивается с ног на голову.
Воскресенье, 20 февраля
триллер, комедия
В ролях Джоди Комер, Сандра О, Фиона Шоу, Оуэн Макдоннелл, Ким Бодния, Кирби Хауэлл-Баптисте
Создатель Фиби Уоллер-Бридж
Проект, в основу которого легли романы Люка Дженнингса, повествует о наёмной убийце-психопатке Вилланель и охотящейся на неё Еве — сотруднице службы безопасности, давно мечтавшей поменять бумажную работу на оперативную. Так начинается смертельно опасная, полная юмора и экшена игра в кошки-мышки между элегантной, талантливой убийцей и смышлёной оперативницей — обе женщины равно умны и одинаково одержимы друг другом.
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