Новые сериалы недели: социальная фантастика от Бена Стиллера и возвращение миссис Мейзел

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Марк возглавляет команду офисных работников, чья память благодаря хирургическому вмешательству строго делит их жизнь на личную и профессиональную. Когда в их коллективе появляется новый коллега, для главных героев наступает время узнать всю правду об их работе.

Бен Стиллер снова трудится по ту сторону камеры, выступив продюсером и режиссёром фантастической драмы об эксперименте в духе «Чёрного зеркала». Над офисными трудягами ставят бесчеловечные опыты, но рано или поздно программа даст сбой, и «лабораторные мышки» докопаются до правды. Трейлер дарит неплохое представление о сериале.