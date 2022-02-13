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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Съёмки приквела «Красавицы и Чудовища» про Гастона и Лефу откладываются на неопределённый срок

Источник: Disney+

Только стало известно, что Рита Ора сыграет загадочную роль в многосерийном приквеле «Красавицы и Чудовища» для Disney+, как проект заморозили.

Потому что абсолютно ничего не выходит. Приквел давно был в разработке, наконец, предприняли заметную попытку во что-то его превратить, но результат оказался неубедительным. В Disney не одобрили сценарий и саундтрек, плюс возникли дополнительные задержки, и всё это накладывалось на сложности с согласованием рабочих расписаний актёров.

Возможно, проект и разморозят, но будут ли в нём участвовать Джош Гад и Люк Эванс, пока неизвестно. Хотя, возможно, концепция проекта не поменяется. Планировалось, что в приквеле будет восемь серий, и он расскажет о путешествиях Гастона (Эванс), Лефу (Гад) и его сводной сестры Тилли (Бриана Миддлтон).

Теги
Красавица и ЧудовищеDisney+
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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