Съёмки приквела «Красавицы и Чудовища» про Гастона и Лефу откладываются на неопределённый срок

Только стало известно, что Рита Ора сыграет загадочную роль в многосерийном приквеле «Красавицы и Чудовища» для Disney+, как проект заморозили.

Потому что абсолютно ничего не выходит. Приквел давно был в разработке, наконец, предприняли заметную попытку во что-то его превратить, но результат оказался неубедительным. В Disney не одобрили сценарий и саундтрек, плюс возникли дополнительные задержки, и всё это накладывалось на сложности с согласованием рабочих расписаний актёров.

Возможно, проект и разморозят, но будут ли в нём участвовать Джош Гад и Люк Эванс, пока неизвестно. Хотя, возможно, концепция проекта не поменяется. Планировалось, что в приквеле будет восемь серий, и он расскажет о путешествиях Гастона (Эванс), Лефу (Гад) и его сводной сестры Тилли (Бриана Миддлтон).