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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Рита Ора сыграет в приквеле «Красавицы и Чудовища» про Гастона и Лефу

Источник: Warner Music Group

Певица и автор песен Рита Ора присоединилась к касту приквела «Красавицы и Чудовища» для Disney+. Она сыграет загадочную беглянку, которая хранит секрет, способный поднять на уши всё королевство.

Приквел расскажет о событиях, происходивших задолго до всего, что было в фильме 2017 года с Эммой Уотсон. Сериал-мюзикл сосредоточит своё внимание на Гастоне (Люк Эванс) и Лефу (Джош Гад), которые вместе со сводной сестрой Лефу Тилли (Бриана Миддлтон) отправятся в путешествие после того, как внезапно откроется тайна её прошлого.

Эванс и Гад также будут исполнительными продюсерами проекта. Последний также числится сценаристом и шоураннером вместе с Эдвардом Китсисом («Однажды в сказке») и Адамом Хоровицем («Остаться в живых», «Однажды в сказке»). Режиссёром приквела будет Лизль Томми («Ходячие мертвецы», «Джессика Джонс»).

Начало съёмок запланировано на весну.

Теги
Красавица и Чудовище
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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