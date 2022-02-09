Звезда «Агентов Щ.И.Т.» готова вернуться в проект, если его возродят

Исполнительница роли Джеммы Симмонс в сериале «Агенты „Щ.И.Т.“» готова вернуться к работе над проектом, если его, конечно, надумают запустить снова. Точнее, Элизабет Хенстридж хотела пропиарить свой новый сериал с Умой Турман, но у журналистов все дороги ведут в Marvel.

Я довольна тем, как закончился сериал. Думаю, в конце пятого сезона мы решили, что проект пора завершать, а потом сняли ещё два сезона, и это было здорово, но чувствую, что снимать дальше было бы уже перебором. Мне понравилось, как это закончилось. Я не думала, что когда-нибудь почувствую себя готовой покинуть сериал, и считаю, что сценаристы проделали действительно отличную работу. Я так горжусь последним эпизодом и думаю, мы вовремя остановились. При этом, мне нравилось быть в этом сериале, нравилась наша «семья», моя роль, так что я всегда открыта для возможности к ней вернуться. Элизабет Хенстридж, играла в сериале эксперта по биохимии, анатомии и физике

После похожих супераккуратных комментариев шутки про снайперов Marvel уже и не кажутся такими уж шутками.

«Агенты Щ.И.Т.» — первый сериал MCU, и с ним есть ряд сложностей. Сериалы Marvel Studios для платформы Disney+ связаны с фильмами, а «Агенты Щ.И.Т.» явно более обособлен и находится вне канона.

Сериал начался с того, что агент Фил Колсон (Кларк Грегг), воскрешённый Фьюри и проектом Т.А.И.Т.И после нападения Локи (Том Хиддлстон) в «Мстителях», преспокойно работает в агентстве Щ.И.Т. с новой командой.

«Агенты Щ.И.Т.» продержался целых семь сезонов, свернувшись только в 2020 году, но никогда нельзя знать наверняка, что планирует Marvel. Да и благодаря фанатам в тренды соцсетей попал тег #SaveAgentsOfSHIELD. Ну а как железобетонно показал нам последний «Человек-паук», фансервис киновселенной не чужд.