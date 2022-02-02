Тим Рот подтвердил: съёмки «Женщины-Халка» завершены

В далёком 2008 году Тим Рот сыграл в фильме «Невероятный Халк» с Эдвардом Нортоном. Кто же знал, что спустя 14 лет Marvel снова приобщит актёра к непредсказуемому миру гамма-излучений. Рот вернулся к роли суперзлодея Мерзость (Эмиль Блонский) в сериале «Женщина-Халк» .

Ну да, мы всё сняли. Думаю, работа ещё продолжается из-за многочисленных элементов постпродакшена. Я не знаю, когда он выйдет, на самом деле не знаю. Понятия не имею.

C таким умением молчать и не спойлерить Тим Рот, наверное, теперь любимый актёр Marvel. Тем более после Руффало у них там до сих пор, поди, вьетнамские флешбэки. Не считая Тома Холланда, он единственный спойлерил так парадоксально много.

В комиксах Женщина-Халк (Дженнифер Уолтерс) — двоюродная сестра Брюса Бэннера. После несчастного случая он делал ей переливание своей радиоактивной крови, чем и вызвал превращение.

Позже Женщина-Халк состояла в Мстителях, Фантастической четвёрке, Героях по найму, Защитниках, Фантастической силе и Щ.И.Т. А ещё она адвокат, что тоже в некоторое степени её суперсила — Уолтерс не раз вытаскивала других супергероев из юридических передряг.

В сериале «Женщина-Халк» снимаются Татьяна Маслани, Марк Руффало, Джамила Джамил, Джинджер Гонзага, Джош Сегарра, Рене Голдсберри, Николас Чирилло, Роберт Тинсли и другие.