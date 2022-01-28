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Первоисточник: www.justjared.com Прямая ссылка на новость:

Ушанки, ОМОН и замученная Эмилия Кларк на свежих фото со съёмок «Секретного вторжения»

Съёмки многосерийного фантастического экшена «Секретное вторжение» перебрались в Галифакс, которому наравне с Лидсом выпала честь изображать улицы российской столицы. Все необходимые компоненты на месте — шапки-ушанки, вооружённые омоновцы и казённый транспорт. А ещё на съёмочной площадке застали участников основного актёрского состава — чем-то обеспокоенную Эмилию Кларк и заявленного на роль злодея Кингсли Бен-Адира.

Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение»

В сериале также снимаются Сэмюэл Л. Джексон, Коби Смолдерс, Оливия Колман, Кристофер Макдональд, Кармен Эджого, Киллиан Скотт и Тони Маккарти.

Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение» Промо-арт сериала «Секретное вторжение»

Адаптация одноимённого комикса Marvel расскажет о попытке инопланетной расы скруллов захватить Землю, проникнув в каждую супергеройскую организацию мира. Сценаристом и исполнительным продюсером проекта для Disney+ выступает Кайл Брэдстрит («Мистер Робот»). Режиссируют Томас Безуча и Али Селим («Кондор», «Призрачная башня»).

Теги
Секретное вторжениеMarvelDisney+Эмилия Кларк
Комментарии (9)

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Источник фотографий: Depositphotos

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