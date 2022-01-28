Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 500: Юбилей с сюрпризом

Далее на КГ

0

Показ аниме-сериала «Дэаймон» начнётся в апреле

0

Железный обзор: Razer Pro Type Ultra

5

Звезда сериала «Мистер Робот» сыграет в комедийном боевике с Джоном Сина

10

Можно, но не нужно: Саймон Пегг рассказывает про потенциальные продолжения «Типа крутых легавых» и «Армагеддеца»

20

А разговоров то было! Космическое кино с Томом Крузом оказалось очень даже приземлённым

1

«Моя сводная сестра — моя бывшая девушка» — трейлер, авторы и сэйю романтической комедии с не самой банальной завязкой

0

В феврале начнёт выходить новая манга от автора «Девушки напрокат»

2

«Люцифер и Бисквитный Молот» — анонс аниме про зверей-рыцарей и гигантский молот в небе

2

PS Plus и Xbox Live Gold: игры февраля 2022 года

2

Авторы Hitman 3 попытались успокоить недовольных Steam-пользователей