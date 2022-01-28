Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 500: Юбилей с сюрпризом

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Содержание
|00:00 —
|Благодарности и донаты
|07:21 —
|Дэниэл Рэдклифф сыграет музыканта-пародиста "Weird Al" Yankovic
|12:32 —
|Из «Дома Gucci» вырезали секс Леди Гаги и Сальмы Хайек
|22:36 —
|Премьера «Воланда» назначена на 1 января 2023-го
|26:45 —
|Джосс Уидон ответил на все обвинения актёров «Лиги справедливости»
|59:11 —
|Почти три часа «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
|01:04:21 —
|Уиллем Дефо хочет в сиквел «Джокера»
|01:07:22 —
|«Матрица: Воскрешение» потеряла последний шанс окупиться в прокате
|01:09:24 —
|Больше творческого контроля Джейсону Стэйтему
|01:11:24 —
|Роланд Эммерих уже думает над тем, что упадёт на Землю после «Падения Луны»
|01:17:02 —
|Звёзды «Гарри Поттера» по-прежнему дружат с Дж. К. Роулинг
|01:22:17 —
|Студия Paramount переносит почти все свои фильмы на 2023-й
|01:24:39 —
|Обманутые комедией «Yesterday» подали в суд на студию
|01:30:54 —
|«Вечные» бьют рекорды по просмотрам на Disney+
|01:50:08 —
|Ико Ювайс показывает чудеса кунг-фу в трейлере «Убийцы Ву: Кулак возмездия»
|01:52:45 —
|Обсуждение фильма «Аллея кошмаров»
|02:07:52 —
|Юрий о фильме «Код 355»
|02:12:55 —
|Михаил о фильме «Рэй Донован: Фильм» (со спойлерами)
|02:23:34 —
|Илья о фильме «Этерна: Часть первая»
|02:26:45 —
|Евгений о фильмах «Матрица: Воскрешение», «Вечные», «Мавританец», «Человек-паук: Нет пути домой» и не только
|02:34:49 —
|Lifestyle и благодарности
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