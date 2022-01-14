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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

«Живая сталь» Шона Леви возвращается в виде сериала для Disney+

Источник: Disney

Вот уже десять лет зрители ждут продолжения образцовой семейной фантастики «Живая сталь» с Хью Джекманом и Эванджелин Лили. Создатель фильма Шон Леви не раз говорил, мол, сиквел вполне возможен. Но вот до киносиквела мы ещё не дожили, а до многосерийного проекта таки дотянули. Стриминговый сервис Disney+ запускает в разработку сериал «Живая сталь».

Леви, конечно, числится в творческой команде проекта, но исключительно на правах исполнительного продюсера; вместе с ним сериал продюсируют Роберт Земекис, Джек Рапке и Дон Мёрфи. Сейчас проекту ищут сценариста. Производством займутся 20th Television и 21 Laps (студия Шона Леви).

О сюжете будущего сериала пока ничего не сообщают, как не сообщают и о том, чем он приходится полнометражному оригиналу — сиквелом, приквелом, спин-оффом или вообще ребутом истории о боксёрских поединках роботов. Придётся маяться в неизвестности до появления новостей, проливающих свет на эту неоднозначную задумку.

Теги
Живая стальЖивая стальDisney+
Комментарии (1)

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