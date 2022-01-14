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Мать, Отец и Пророк сражаются за человечество в трейлере второго сезона «Взращённых волками» Ридли Скотта

Битва за будущее человечества только начинается, и андроиды позиций не сдают. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал полноценный трейлер продолжения футуристического триллера Ридли Скотта «Взращённые волками». Второй сезон начнёт выходить 3 февраля.

В новых эпизодах андроиды Отец (Абубакар Салим) и Мать (Аманда Коллин), а также шестеро их человеческих детёнышей обживаются на новом месте в колонии атеистов на Кеплере-22б. Но временное затишье на исходе — вынашиваемое Матерью дитя грозит гибелью остаткам человечества. Меж тем Маркус (Трэвис Фиммел) превращается в религиозного фанатика, планирующего отвоевать детишек у роботов.

Шоураннером и главным сценаристом проекта выступает Аарон Гузиковски («Мотылёк»). Скотт входит в команду исполнительных продюсеров. За производство отвечают Scott Free Productions, Studio T и Madhouse Entertainment.

Теги
ВидеоВзращённые волкамиТрейлерHBO Max
Комментарии (2)

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Источник фотографий: Depositphotos

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