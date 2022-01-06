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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Эмма Уотсон прокомментировала ляп с фотографией Эммы Робертс в спецэпизоде «Возвращение в Хогвартс»

Источник: HBO Max

Праздничный эпизод «Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс», приуроченный к юбилею киносерии, не мог не стать событием. И вышедшая в первый день нового года серия умудрилась стать этим самым событием сразу по нескольким причинам, потому что зацепила аудиторию не только ностальгией, но и благодаря парочке ляпов, не укрывшихся от внимания зрителей.

Самой ощутимой промашкой оказалось детское фото Эммы Робертс, которую создатели спецэпизода спутали с исполнительницей роли Гермионы Эммы Уотсон. Над этой досадной промашкой за последние несколько дней успел основательно поиздеваться весь интернет.

Настало время отреагировать и фигуранткам. В своём инстаграме Эмма Уотсон опубликовала злополучное фото юной Эммы Робертс и пошутила: «ТАКОЙ милахой я не была». Робертс охотно вернула комплимент: «Ха-ха, не верю!» В общем, коллеги публично польстили друг другу, подавая пример остальным не зацикливаться на ситуации.

К слову, продюсеры реюниона оперативно отреагировали на выявленные в спецэпизоде оплошности. Ляпы устранили, и сейчас всем подписчикам видесервиса HBO Max доступна исправленная версия «Возвращения в Хогвартс».

Теги
Двадцать лет „Гарри Поттеру“: Возвращение в Хогвартс
Комментарии (2)

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