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Питер Динклейдж о финале «Игры престолов»: «Мы предупреждали — не называйте своих пёсиков Кхалиси»

Источник: HBO

В преддверие премьеры музыкальной драмы «Сирано» исполнителя титульной роли Питера Динклейджа продолжают расспрашивать — как будто в этом были хоть какие-то сомнения — об «Игре престолов». Кочуя из интервью в интервью, исполнитель роли Тириона Ланнистера покорно несёт свой крест и щедро делится мыслями о финальном сезоне.

В свежей беседе с Variety актёр признался, что скучает по своему персонажу, потому что Тирион был замечательно прописан и запомнился зрителям не только ярким чувством юмора, но и другим качествам, благодаря которым смог выжить в откровенно враждебном ему мире.

Что же до реальной враждебности, с которой зрители встретили финал сериала, то Динклейдж относится к ней философски, тем более что отгородиться от шума вокруг проекта попросту не вышло бы.

Как ни пытайся избежать разговоров о сериале, это невозможно. Поклонники напоминают тебе об этом каждый божий день. Они, конечно, очень хорошо знают материал, но при такой любви у фанатов всегда складывается собственное представление о сериале, поэтому с критикой мы столкнулись ещё на ранних этапах. А когда прощались, критика вспыхнула снова, потому что зрители не хотели нас отпускать. Некоторые даже разозлились. Но пытаться понравиться всем — неверное решение. И многих зрителей мы обидели.

А уже в беседе с Digital Spy актёр прокомментировал знаменитую «траекторию безумия» Дейенерис, заверив, что для внимательных зрителей оная никак не могла стать сюрпризом — предыдущие сезоны намекали на исход, уготованный Матери драконов.

Знаю, что многих зрителей финал якобы очень удивил, но если бы вы были повнимательнее, увидели бы намёки на то, к чему всё идёт. Мы ведь предостерегали вас: не называйте своих пёсиков Кхалиси.

Да ладо бы речь шла только о собаках. Люди своих новорожденных кровинушек так называли! Но это, конечно, уже их личные проблемы.

Теги
Игра престоловHBO
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