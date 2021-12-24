 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Кевин Файги надеется, что «Соколиный глаз» станет рождественской классикой «Магическая битва 0» — новые сэйю полнометражного приквела городского фэнтези о борьбе магов с проклятиями Коби Смолдерс появится в «Секретном вторжении» Неделя сериалов на КГ — главные новости 22–28 ноября Crunchyroll представил трейлер аниме «Убивающая любовь» с русскими субтитрами
3
СЕРИАЛЫ
320
 
Первоисточник: people.com Прямая ссылка на новость:

Питер Динклейдж прокомментировал критику финала «Игры престолов»

Источник: HBO

Как и предполагалось, даже с течением времени у прессы ничто не отбивает охоту донимать актёрский состав завершившейся «Игры престолов» вопросами о финале, наделавшем столько шума своей невразумительностью. На этот раз издание The New York Times поинтересовалось у Питера Динклейджа, что он думает о негативной реакции зрителей на последний сезон фэнтези-эпопеи.

Исполнитель роли Тириона Ланнистера думает, что реакция зрителей — типичная реакция брошенок, к тому же невнимательно смотревших сериал.

Они хотели, чтобы парочка белых героев ускакала рука об руку в закат. Вообще-то речь о выдуманной истории с драконами. Забудьте и живите дальше.

Сериал подрывает зрительские ожидания, чем мне и нравится. Да, он называется «Игра престолов», и меня вечно спрашивали, кто же займёт в итоге трон. Не понимаю, почему именно на этом все зациклились, ведь сериал говорит о куда большем.

Динклейдж признался, что один из его любимых моментов в сериале — сцена, где дракон сжигает трон, тем самым закрывая осточертевший вопрос. Такой ход создателей актёр назвал блестящим.

Шоураннеры постоянно проворачивали этот трюк — ты думаешь одно, а они показываю другое. Каждый, кто смотрел «Игру престолов», по-своему представлял себе её развитие, но ничьи зрительские фантазии не были так же хороши, как то, что показали создатели сериала.

Ну а неприятие концовки Динклейдж списал на эмоции.

Думаю, финал покритиковали, потому что зрители обозлились из-за расставания с нами. Мы ушли со сцены, и они не знали, чем отныне занять свой воскресный вечер. Им хотелось продолжения, поэтому они и накинулись на финал. Мы должны были поставить точку там, где поставили, потому что сериал тем и хорош, что разрушал стереотипы: злодеи превратились в героев, герои — в злодеев.

Что же до отдельно раскритикованной сюжетной линии Дейенерис, то и тут Питер Динклейдж на стороне авторов.

Если знать историю и проследить за развитием тиранов, увидишь, что они ими не рождаются, а становятся. Изменения постепенны, и мне нравилось наблюдать, как власть развращала этих людей. Что происходит с твоим моральным компасом, когда вкушаешь могущества? Люди ведь существа сложные.

Не поспоришь, люди-то и впрямь создания сложные — в отличие от персонажей восьмого сезона «Игры престолов».

Теги
Игра престолов
Комментарии (3)

Ещё на эту тему

6Пират Тайка Вайтити, «Мир Дикого Запада» и «Дом Дракона» — свежие кадры из сериалов HBO в трейлере премьер 2022 года 10Зарубленный пилот первого приквела «Игры престолов» обошёлся HBO в $ 30 млн 49Шоураннер «Ведьмака» пообещала не повторять ошибку создателей «Игры престолов»

Тоже интересно

Далее на КГ

0
Джеймс Кэмерон в военной лаборатории людей на закадровом фото «Аватара 2»
 0
В гостях у Максима Галкина — вышел трейлер новогоднего эпизода «Вампиров средней полосы»
 9
«Отменённый» Джеймс Франко прокомментировал решение Сета Рогена порвать с ним все отношения
 13
Манящая Женщина-кошка и жуткий Пингвин на свежих кадрах «Бэтмена» Мэтта Ривза
 8
Любовь Аксёнова в поисках почки в трейлере комедийного cериала от KION
 13
Киану Ривза не волнует, пойдёте ли вы в кино на «Матрицу 4»
 7
«Человек-паук: Нет пути домой» заработал более $ 800 млн и стал самым кассовым голливудским релизом 2021 года
 13
Парочка злодеев из «Человека из стали» Зака Снайдера заглянет на огонёк к «Флэшу»
 0
КГ играет: Enter the Matrix, часть 2
 2
Герои возвращаются: вышел тизер-трейлер аниме «Тигр и Кролик 2»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
2ЕВА
 
 
8Телеовощи – 423: Сборник лучших фраз для пикапа
 
3Ноль кадров в секунду – 400: Ещё один великолепный юбилей
 
 
8Лазер-шоу «Три дебила» – 494: Кинотеатры без «Ёлок», «Вестсайдская история», «Крепость»
 
3Ноль кадров в секунду – 399: The Game Awards 2021
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru