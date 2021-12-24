Питер Динклейдж прокомментировал критику финала «Игры престолов»

Как и предполагалось, даже с течением времени у прессы ничто не отбивает охоту донимать актёрский состав завершившейся «Игры престолов» вопросами о финале, наделавшем столько шума своей невразумительностью. На этот раз издание The New York Times поинтересовалось у Питера Динклейджа, что он думает о негативной реакции зрителей на последний сезон фэнтези-эпопеи.

Исполнитель роли Тириона Ланнистера думает, что реакция зрителей — типичная реакция брошенок, к тому же невнимательно смотревших сериал.

Они хотели, чтобы парочка белых героев ускакала рука об руку в закат. Вообще-то речь о выдуманной истории с драконами. Забудьте и живите дальше. Сериал подрывает зрительские ожидания, чем мне и нравится. Да, он называется «Игра престолов», и меня вечно спрашивали, кто же займёт в итоге трон. Не понимаю, почему именно на этом все зациклились, ведь сериал говорит о куда большем.

Динклейдж признался, что один из его любимых моментов в сериале — сцена, где дракон сжигает трон, тем самым закрывая осточертевший вопрос. Такой ход создателей актёр назвал блестящим.

Шоураннеры постоянно проворачивали этот трюк — ты думаешь одно, а они показываю другое. Каждый, кто смотрел «Игру престолов», по-своему представлял себе её развитие, но ничьи зрительские фантазии не были так же хороши, как то, что показали создатели сериала.

Ну а неприятие концовки Динклейдж списал на эмоции.

Думаю, финал покритиковали, потому что зрители обозлились из-за расставания с нами. Мы ушли со сцены, и они не знали, чем отныне занять свой воскресный вечер. Им хотелось продолжения, поэтому они и накинулись на финал. Мы должны были поставить точку там, где поставили, потому что сериал тем и хорош, что разрушал стереотипы: злодеи превратились в героев, герои — в злодеев.

Что же до отдельно раскритикованной сюжетной линии Дейенерис, то и тут Питер Динклейдж на стороне авторов.

Если знать историю и проследить за развитием тиранов, увидишь, что они ими не рождаются, а становятся. Изменения постепенны, и мне нравилось наблюдать, как власть развращала этих людей. Что происходит с твоим моральным компасом, когда вкушаешь могущества? Люди ведь существа сложные.

Не поспоришь, люди-то и впрямь создания сложные — в отличие от персонажей восьмого сезона «Игры престолов».