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Любовь Аксёнова в поисках почки в трейлере комедийного cериала от KION

Потоковый сервис KION продолжает заманивать подписчиков, на этот раз способом проверенным и практически безотказным — сериалом с Любовью Аксёновой. Главная героиня комедии «Почка» — расчётливая, эгоистичная и нечистая на руку инспектор пожарной службы, которой жизнь преподносит неприятный сюрприз — почки отказали. Теперь ей срочно нужен новый орган, и есть только три месяца на поиски донора.

В сериале также снимаются Ирина Розанова, Антон Филипенко, Николай Фоменко, Алексей Розин, Дмитрий Лысенков и Степан Девонин.

Премьер на KION состоится уже 1 января.

Теги
ВидеоПочка
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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