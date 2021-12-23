Любовь Аксёнова в поисках почки в трейлере комедийного cериала от KION

Потоковый сервис KION продолжает заманивать подписчиков, на этот раз способом проверенным и практически безотказным — сериалом с Любовью Аксёновой. Главная героиня комедии «Почка» — расчётливая, эгоистичная и нечистая на руку инспектор пожарной службы, которой жизнь преподносит неприятный сюрприз — почки отказали. Теперь ей срочно нужен новый орган, и есть только три месяца на поиски донора.

В сериале также снимаются Ирина Розанова, Антон Филипенко, Николай Фоменко, Алексей Розин, Дмитрий Лысенков и Степан Девонин.

Премьер на KION состоится уже 1 января.