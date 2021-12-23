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Русская преступница Морена Баккарин готовится к выходу в тизере триллера «Конец игры»

Некоторые ящички лучше не открывать. Телеканал NBC опубликовал тизер криминального триллера «Конец игры» с Мореной Баккарин в главной злодейской роли. Видеоролик с представлением эффектной героини сообщает точную дату премьеры — первый эпизод зрители увидят 21 февраля.

Елена Фёдорова (Баккарин) — международная торговка оружием и преступный гений. Даже в тюремных застенках, куда она не так давно попала, Фёдорова умудряется организовать целую серию банковских ограблений. Принципиальная и упорная агент ФБР Вал Тёрнер (Райан Мишель Бат) намерена помешать наполеоновским планам гениальной злодейки.

Пилотный эпизод срежиссировал исполнительный продюсер сериала Джастин Лин («Форсаж 9»). Производственным процессом руководит студия Universal TV.

Теги
ВидеоКонец игры
Комментарии (4)

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Источник фотографий: Depositphotos

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