Русская преступница Морена Баккарин готовится к выходу в тизере триллера «Конец игры»

Некоторые ящички лучше не открывать. Телеканал NBC опубликовал тизер криминального триллера «Конец игры» с Мореной Баккарин в главной злодейской роли. Видеоролик с представлением эффектной героини сообщает точную дату премьеры — первый эпизод зрители увидят 21 февраля.

Елена Фёдорова (Баккарин) — международная торговка оружием и преступный гений. Даже в тюремных застенках, куда она не так давно попала, Фёдорова умудряется организовать целую серию банковских ограблений. Принципиальная и упорная агент ФБР Вал Тёрнер (Райан Мишель Бат) намерена помешать наполеоновским планам гениальной злодейки.

Пилотный эпизод срежиссировал исполнительный продюсер сериала Джастин Лин («Форсаж 9»). Производственным процессом руководит студия Universal TV.