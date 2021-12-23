Джессика Хенвик решила сыграть в «Матрице 4», чтобы не убивать любимго персонажа из сериала «Железный кулак»

Джессика Хенвик, имевшая равные возможности сыграть в «Матрице: Воскрешение» и «Шан-Чи» — выбрала в конечном итоге кино режиссёра Ланы Вачовски, а не Дестина Креттона. Ранее она объясняла свой выбор тем, что выросла на оригинальной «Матрице», мол, киберпанк с Киану намного ближе сердцу.

Но в свежем интервью THR она назвала и другую причину — ей не хотелось отказываться от Коллин Винг, своего персонажа из не до конца марвеловского сериала «Железный кулак»:

Да, это было тоже частью обсуждений. Если я соглашаюсь на «Шан-Чи», то Коллин Винг фактически отправляется на свалку. Совсем не главный фактор, но играющий заметную роль. Я обожаю Коллин — она изменила мою жизнь. Конечно же, будь у меня возможность вернуться к ней, я бы моментально согласилась, но вероятность этого под большим вопросом. Чарли несколько лет знал, что шанс появится. Он уже тогда знал, как всё пойдёт. Если бы у них были серьёзные планы на Коллин, то я наверное уже знала.

Скорее всего, актриса сделала правильный выбор; «Железный кулак» — сериал той эпохи, когда Marvel и Netflix занимались совместным творчеством, оказался самым слабым из всей линейки. Сорвиголова Чарли Кокса был обречён попасть в киновселенную, а вот Дэнни Рэнд в исполнении Финна Джонса обречён разве что на забвение. Хотя героиня Хенвик стала лучшей частью того шоу.