Пират Тайка Вайтити, «Мир Дикого Запада» и «Дом Дракона» — свежие кадры из сериалов HBO в трейлере премьер 2022 года

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал сборный трейлер многочисленных проектов кабельного канала HBO и его цифровой платформы. В содержательном видеоролике засветились уже известные сериалы, чьи новые сезоны стартуют в следующем году. Но есть и свежий визуальный материал из абсолютных новинок.

Среди премьер засветились: пиратская комедия «Наш флаг означает смерть» с Тайкой Вайтити, «Миротворец» Джеймса Ганна, эпический таргариенский приквел «Игры престолов» под названием «Дом Дракона» и многое другое. Даже о спецэпизоде по случаю 20-летия «Гарри Поттера» упомянули — как-никак именно он 1 января и откроет стриминговый сезон HBO.