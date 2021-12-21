Второе пришествие близится в трейлере второго сезона комедии «Праведные Джемстоуны»

«Давайте спасём нашу грёбаную семью!» Кабельный канал HBO опубликовал полноценный трейлер второго сезона сатирической комедии Дэнни Макбрайда «Праведные Джемстоуны». Премьера продолжения состоится 9 января.

Семью телепроповедников Джемстоунов, с божьей помощью выстроивших целую медиаимперию, ждут новые испытания. Наследники яростно спорят, кто из них более достоин занять место стареющего отца во главе семейного бизнеса, меж тем дают о себе знать внешние угрозы. Многочисленные враги и конкуренты спят и видят, как бы уничтожить «праведных» Джемсотунов.

Помимо Макбрайда во втором сезоне снимаются Джон Гудман, Адам Дивайн, Эди Паттерсон, Кэссиди Фриман, Дермот Малруни, Тони Кавалеро, Тим Балч, Грег Алан Уильямс, Уолтон Гоггинс и Эрик Робертс.

И свежий постер: