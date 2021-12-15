Мать и Змей на постере второго сезона «Взращённых волками» Ридли Скотта

Таинственный и пугающий Змей из финала первого сезона «Взращённых волками» Ридли Скотта обязательно вернётся во втором сезоне фантастического триллера. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал официальный постер продолжения, которое стартует на малых экранах 3 февраля.

Во втором сезоне андроиды Отец (Абубакар Салим) и Мать (Аманда Коллин), а также шестеро их человеческих детёнышей обживаются в недавно сформированной колонии атеистов на Кеплере-22б. Но на мирной жизни никому не видать — вынашиваемое Матерью дитя грозит остаткам человечества окончательным уничтожением. Меж тем Маркус (Трэвис Фиммел) всё глубже погружается в религиозный фанатизм.

За сценарий отвечает шоураннер проекта Аарон Гузиковски («Мотылёк»). Скотт числится в исполнительных продюсерах. Производство курируют Scott Free Productions, Studio T и Madhouse Entertainment.