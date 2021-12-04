«Взращённые волками» Ридли Скотта обещают новый виток жути и безумия в тизере второго сезона

Благие намерения подводят не только людей, но и андроидов, опасно приблизившихся в человечности к своим создателям. Стриминговый сервис HBO Max опубликовал двухминутный тизер второго сезона «Взращённых волками», и многосерийное детище Ридли Скотта сулит главным героям новые тягостные испытания.

К тому же видеоролик раскрывает точную дату премьеры продолжения — 3 февраля.

Во втором сезоне фантастического триллера андроиды Отец (Абубакар Салим) и Мать (Аманда Коллин), а также шестеро их человеческих детёнышей обживаются в недавно сформированной колонии атеистов на Кеплере-22б. Но на мирную жизнь можно не надеяться — вынашиваемое Матерью дитя грозит остаткам человечества окончательным уничтожением. Меж тем Маркус (Трэвис Фиммел) всё глубже погружается в религиозный фанатизм.

Главным сценаристом и шоураннером проекта выступает Аарон Гузиковски («Мотылёк»). Скотт входит в команду исполнительных продюсеров. Производством заведуют Scott Free Productions, Studio T и Madhouse Entertainment.