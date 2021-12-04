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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

«Никакого „прежде“ больше нет. Только „сейчас “». Вышел трейлер мини-сериала «Станция одиннадцать»

На HBO Max выходит мини-сериал «Станция одиннадцать» о том, как изменился мир после пандемии. Постапокалиптическая сага охватит несколько временных отрезков и расскажет о выживших после смертоносного гриппа. О том, как они пытаются заново построить и переосмыслить мир, сохранив лучшее из того, что было потеряно.

Сериала основан на одноимённом романе Эмили Сент-Джон Мандел 2014 года. Это книга сосредоточена на эфемерной природе славы и красоте мира, который мы знаем, но в адаптации акценты смещены с вечных вопросов на более насущные.

Вместе с автором литературного первоисточника над сценарием работали Патрик Соммервиль и Сара Маккэррон; режиссёр — Хиро Мурай. В проекте сыграли Джо Пинг, Маккензи Дэвис, Даниэль Дедуайлер, Химеш Патель, Дэвид Уилмот, Набхан Ризван, Дилан Тейлор и другие.

Первые три серии будут доступны для просмотра уже 16 декабря.

Теги
ВидеоСтанция ОдиннадцатьТрейлерHBO Max
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Источник фотографий: Depositphotos

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