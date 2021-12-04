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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Коби Смолдерс появится в «Секретном вторжении»

Источник: Marvel Studios

Коби Смолдерс вернётся к роли Марии Хилл в сериале «Секретное вторжение» о фракции скруллов, получивших контроль над всеми аспектами жизни землян. Сэмюэл Л. Джексон и Бен Мендельсон появятся в проекте в ролях Ника Фьюри и Талоса.

Кевин Файги рассказывал, что события сериала будут сильно отличаться от сюжетной линии комикса. В основном, масштабом, так как в комиксе персонажей больше, чем в «Мстителях: Финале». В сериале больше внимания уделят Джексону и Мендельсону, чтобы исследовать элементы политической паранойи первоисточника.Marvel

Сейчас сериал находится на стадии съёмочного процесса, и точная дата релиза неизвестна. Предполагается, что в нём будет шесть эпизодов. Также в проекте задействованы Оливия Колман, Эмилия Кларк, Кристофер Макдональд, Кингсли Бен-Адир, Кармен Эджого, Киллиан Скотт, Тони Маккарти и другие.

Теги
КастингСекретное вторжениеMarvelDisney+
Комментарии (1)

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Источник фотографий: Depositphotos

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