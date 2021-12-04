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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Почему сценарист «Соколиного глаза» умолял Marvel вписать в сериал Чёрную вдову

Источник: Marvel Srudios

Шоураннер и сценарист «Соколиного глаза» Джонатан Игла рассказал, почему настаивал на том, чтобы в сериале появилась Чёрная вдова (Флоренс Пью).

Сцена после титров «Чёрной вдовы» — идея Marvel, но она появилась после того, как мы умоляли их и приводили убедительные доводы в пользу того, что Елене есть место в нашей истории. Думаю, что могу с уверенностью сказать об этом прямо сейчас, так как существует очевидная связь между виной Клинта за потерю своего лучшего друга и другим человеком, который больше всего о ней заботился.

Появление Чёрной вдовы в сериале логично, даже закономерно, но порой в отношении сериала возникают внезапные идеи. Например, Кевин Файги надеется, что «Соколиный глаз» станет рождественской классикой.

Теги
Соколиный глазMarvelDisney+
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