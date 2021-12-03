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«Мой мальчик вернулся!» — вышел ролик о создании спецэпизода «Вампиров средней полосы»

Съёмки новогодней серии мистической драмы «Вампиры средней полосы» идут полным ходом. И видеосервис START прямо-таки балует поклонников сериала едва ли не ежедневными новостями об эпизоде. Вслед за промо-артом и первыми кадрами появилось и минутное видео со съёмочной площадки спецэпизода. За работой застали Юрия Стоянова, Глеба Калюжного и Екатерину Кузнецову.

Как совсем недавно выяснилось, речь в спецэпизоде пойдёт о поворотном моменте в жизни Женька — его случайном обращении и первом праздновании Нового года в кругу своей новой «родни».

О дате премьеры новой информации пока нет.

Теги
ВидеоВампиры средней полосыSTART
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Источник фотографий: Depositphotos

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