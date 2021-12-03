Джон Сина и его команда отщепенцев в трейлере экшен-комедии «Миротворец»

Рефлексирующий сукин сын пока ещё не окончательно съехал с катушек на почве «миротворчества». Вышел полноценный трейлер комедийного боевика «Миротворец» с Джоном Синой. И видеоролик прозрачно намекает, что в многосерийном спин-оффе Джеймса Ганна борец за мир не чужд сомнений, колебаний и попыток разобраться в своих чувствах.

Помимо Сины в сольнике, стартующем на видеосервисе HBO Max 13 января, снимаются Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд, Крис Конрад, Локлин Манро, Фредди Строма и Чаквуди Ивуджи.

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