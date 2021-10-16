Джон Сина вливается в новую команду неудачников в тизере экшен-комедии «Миротворец»

В рамках онлайн-конвента DC FanDome творческая команда «Миротворца» презентовала зрителям без малого трёхминутный тизер восьмисерийного спин-оффа «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна. Видеоролик тизерит новую команду и новую миссию для борца за мир любой ценой в исполнении Джона Сины. К слову, премьера сериала стала на три дня ближе — первый эпизод выйдет на HBO Max 13 января.

Помимо Сины в ориджинсе Миротворца снимаются Стив Эйджи, Роберт Патрик, Даниэль Брукс, Дженнифер Холланд, Крис Конрад, Локлин Манро, Фредди Строма и Чаквуди Ивуджи. Ганн, Джон Сина и Питер Сафран числятся исполнительными продюсерами проекта. Производством заведует Warner Bros. Television.