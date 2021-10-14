 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Китайский ответ Bloodborne: анонсирован экшен Wuchang: Fallen Feathers Уиллис значит «Вендетта»: первые кадры из тайного фильма Брюса Меган Фокс будет отбиваться от двух психов в переосмыслении истории Бонни и Клайда Роберт Родригес нашёл для Бена Аффлека дочь, которая потом исчезнет Нежный Бен Аффлек и нежный режиссёр Джордж Клуни в трейлере фильма «Нежный бар»
17
СЕРИАЛЫ
1 101
 
Прямая ссылка на новость:

Православный Константин: вышел трейлер российской мистической комедии «Отец Сергий»

Бей нечисть — спасай город и зарабатывай на жизнь. Видеосервис KION презентовал промо-материалы своей новой многосерийной премьеры — мистической комедии «Отец Сергий». Премьера состоится 27 октября — выйдут две 15-минутные серии. Остальные эпизоды будут попарно выходить каждую среду.

Отец Сергий (Роман Маякин) — отстранённый от служения священник, зарабатывающий на жизнь охотой на всякую нечисть. Главный герой ведёт вполне мирскую жизнь и не отказывает себе в земных удовольствиях, вдобавок не сильно-то чтит букву закона, что выводит на его след капитана полиции Катю (Лукерья Ильяшенко). Ей ещё только предстоит поверить в сверхъестественное и отказаться от подозрений в том, что бывший священник сам замешан в страшных преступлениях.

В сериале также снимаются Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Михаил Осипов, Николай Шрайбер и Ирина Вилкова. Постер:

Постеры сериала «Отец Сергий»
Теги
ВидеоОтец СергийТрейлерПостер
Комментарии (17)

Ещё на эту тему

4Йеннифер в тумане на свежем постере второго сезона «Ведьмака» 23О группе «Король и Шут» снимут сериал для «КиноПоиска» 10Сериал по игре The Last of Us радует постапокалиптическим антуражем (фото со съёмок)

Тоже интересно

0Рецензия и отзывы на фильм «Чёрная вдова» 25То ли девочка, то ли Большая Красная Панда в первом ролике мультика «Я краснею» от студии Pixar 1Подтверждено: ранобэ «Аптека в ином мире» про фармаколога-попаданца получит аниме-адаптацию 43Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation 21Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера»

Далее на КГ

8
Брутальные разборки в баре — Сильвестр Сталлоне показывает боевую сцену с Джейсоном Стэйтемом в «Неудержимых 4» (видео)
 2
Многострадальную Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 чуть было не отменили
 6
Том Холланд, Зендея и Бенедикт Камбербэтч на свежих кадрах триквела «Человек-паук: Нет пути домой»
 4
Йеннифер в тумане на свежем постере второго сезона «Ведьмака»
 14
Первый взгляд на «Близнецов» Арнольда Шварценеггера и Дэнни Девито тридцать лет спустя
 9
Холли Берри возвращается на ринг в бойцовской драме «Удары»
 0
«Телеовощи» — прямая трансляция
 0
Релизный трейлер пиксельного ужастика Sunshine Manor
 0
Ubisoft отложила бета-тест королевской битвы Ghost Recon Frontline
 0
Эпичные разбирательства продолжаются: Google подает встречный иск против Epic Games
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва
 
Игры Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck
 
Кино Стеной тут не ограничишься: Нил Бломкамп перенесёт сюжет «Района №10» из Африки в Америку
 
Кино Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли никогда не испытывала проблем со сценами секса
 
Кино Квентин Тарантино высказался о «Лиге справедливости Зака Снайдера»
 
Кино Увольнение Джеймса Ганна из Marvel шокировало даже Кевина Файги
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
3Ноль кадров в секунду – 390: Наяривать на Яре
 
 
5ЕВА
 
 
1Телеовощи – 413: Устрашающий состав
 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 483: «Веном 2», «Мужские слёзы» и приквел «Клана Сопрано»
 
7ЕВА – 445: Бросаем всё!..
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru