Православный Константин: вышел трейлер российской мистической комедии «Отец Сергий»

Бей нечисть — спасай город и зарабатывай на жизнь. Видеосервис KION презентовал промо-материалы своей новой многосерийной премьеры — мистической комедии «Отец Сергий». Премьера состоится 27 октября — выйдут две 15-минутные серии. Остальные эпизоды будут попарно выходить каждую среду.

Отец Сергий (Роман Маякин) — отстранённый от служения священник, зарабатывающий на жизнь охотой на всякую нечисть. Главный герой ведёт вполне мирскую жизнь и не отказывает себе в земных удовольствиях, вдобавок не сильно-то чтит букву закона, что выводит на его след капитана полиции Катю (Лукерья Ильяшенко). Ей ещё только предстоит поверить в сверхъестественное и отказаться от подозрений в том, что бывший священник сам замешан в страшных преступлениях.

В сериале также снимаются Дмитрий Куличков, Ирина Розанова, Михаил Осипов, Николай Шрайбер и Ирина Вилкова. Постер: