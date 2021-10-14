О группе «Король и Шут» снимут сериал для «КиноПоиска»

Компания «Лига Фильм» Игоря «Панкера» Гудкова займётся производством игрового сериала о главных сказочниках отечественной рок-сцены — культовой панк-группе «Король и Шут». Вокалист, автор музыки и текстов Андрей Князев выступит одним из продюсеров проекта, предназначенного для эксклюзивного показа на видеосервисе «КиноПоиск HD».

Сериал расскажет о становлении коллектива, сложностях на пути к успеху и непростых взаимоотношениях участников группы. Сценарием занимается Дмитрий Лемешев («Проект „Анна Николаевна“»), а за режиссуру отвечает Рустам Мосафир («Скиф», «Гусар»)

Когда ко мне с этой идеей пришёл Игорь Гудков, я сразу согласился, ведь Панкер — это тот, кому мы с Михой всегда доверяли в подобных вопросах. Я давно думал об этом, знаю, что и Горшок мечтал о фильме про группу „Король и Шут“. Это очень непростое дело и творческая команда, которая сейчас сложилась, вселяет уверенность, что всё должно получиться максимально круто. Являясь полноценным членом этой команды, я буду принимать участие в работе над сериалом. Андрей Князев

Родственники покойного Михаила «Горшка» Горшенёва дали согласие на проект. Кастинг актёров в будущий сериал уже стартовал, а премьеру обещают в следующем году.