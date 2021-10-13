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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Сериал по игре The Last of Us радует постапокалиптическим антуражем (фото со съёмок)

Съёмки фантастического триллера «Одни из нас» идут своим чередом, и в сети время от времени появляются свежие фотоотчёты с места событий, но всё больше пустых декораций — действующие лица истории пока умело прячутся неподалёку, избегая камер. Свежие снимки демонстрируют основательно заросший мегаполис — вроде бы тут от поклонников игры-первоисточника нареканий быть не должно.

Промо-арт сериала «Одни из нас» Промо-арт сериала «Одни из нас»

Суровая история о выживании с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях создаётся силами сценаристов Крэйга Мазина («Чернобыль») и Нила Дракмана и режиссёров Кантемира Балагова, Ясмилы Жбанич и Али Аббаси. Съёмки 10-серийного первого сезона завершатся в середине следующего года. О предполагаемой дате выхода канал HBO пока ничего не сообщал.

Промо-арт сериала «Одни из нас» Промо-арт сериала «Одни из нас» Промо-арт сериала «Одни из нас» Промо-арт сериала «Одни из нас»
Теги
Одни из насОдни из нас (PlayStation 3)HBO
Комментарии (3)

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6Лазер-шоу «Три дебила» – 483: «Веном 2», «Мужские слёзы» и приквел «Клана Сопрано»
 
7ЕВА – 445: Бросаем всё!..
 
8Ноль кадров в секунду – 389: Из самоизоляции
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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