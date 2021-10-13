Сериал по игре The Last of Us радует постапокалиптическим антуражем (фото со съёмок)

Съёмки фантастического триллера «Одни из нас» идут своим чередом, и в сети время от времени появляются свежие фотоотчёты с места событий, но всё больше пустых декораций — действующие лица истории пока умело прячутся неподалёку, избегая камер. Свежие снимки демонстрируют основательно заросший мегаполис — вроде бы тут от поклонников игры-первоисточника нареканий быть не должно.

Суровая история о выживании с Педро Паскалем и Беллой Рэмси в главных ролях создаётся силами сценаристов Крэйга Мазина («Чернобыль») и Нила Дракмана и режиссёров Кантемира Балагова, Ясмилы Жбанич и Али Аббаси. Съёмки 10-серийного первого сезона завершатся в середине следующего года. О предполагаемой дате выхода канал HBO пока ничего не сообщал.