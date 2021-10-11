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Сериал «Чужестранка» готовит новые испытания для главных героев в тизере шестого сезона

Клэр и Джейми Фрейзеры на пороге очередных потрясений. Кабельный канал Starz опубликовал тизер шестого сезона драмы «Чужестранка». Приключенческая фантастика после длительного, вызванного пандемией перерыва вернётся к зрителям в начале 2022-го. Точную дату выхода сообщат позднее.

Уже сообщалось, что шестой сезон укоротят до восьми серий, чтобы побыстрее показать его заждавшимся поклонникам, а оставшиеся четыре эпизода включат в седьмой сезон.

Экранизация знаменитой книжной серии Дианы Гэблдон рассказывает о невероятных перипетиях жизни Клэр (Катрина Балф) и её супруга Джейми Фрейзера (Сэм Хьюэн), а также их друзей и домочадцев. Шестой сезон пересказывает события шестого романа серии «Дыхание снега и пепла».

Теги
ВидеоЧужестранка
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Источник фотографий: Depositphotos

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