Команда «Росинанта» снова борется за жизнь в тизере финального сезона «Пространства»

На полях New York Comic Con 2021 потоковый сервис Amazon презентовал тизер шестого — заключительного — сезона космической эпопеи «Пространство», где страсти, очевидно, накалятся до предела. Премьера финального сезона состоится 10 декабря.

Земля и Марс вот-вот почувствуют на себе всю сокрушительную мощь Альянса внешних планет во главе с адмиралом Марко Инаросом.

В сериале шоураннера Нарена Шанкара снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Уэс Чэтэм, Кэс Анвар, Фрэнки Адамс, Кеон Александр, Шохре Агдашлу, Чад Л. Коулмэн, Шон Дойл, Кара Ги и другие.