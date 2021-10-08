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Команда «Росинанта» снова борется за жизнь в тизере финального сезона «Пространства»

На полях New York Comic Con 2021 потоковый сервис Amazon презентовал тизер шестого — заключительного — сезона космической эпопеи «Пространство», где страсти, очевидно, накалятся до предела. Премьера финального сезона состоится 10 декабря.

Земля и Марс вот-вот почувствуют на себе всю сокрушительную мощь Альянса внешних планет во главе с адмиралом Марко Инаросом.

В сериале шоураннера Нарена Шанкара снимаются Стивен Стрейт, Доминик Типпер, Уэс Чэтэм, Кэс Анвар, Фрэнки Адамс, Кеон Александр, Шохре Агдашлу, Чад Л. Коулмэн, Шон Дойл, Кара Ги и другие.

Теги
ВидеоПространствоAmazonТрейлер
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