Пришелец Алан Тьюдик, мать Терминатора и много сильных женщин в тизере второго сезона «Засланца из космоса»

Очаровательный пришелец Алан Тьюдик, буквально рождённый для этой роли, совсем скоро вернётся в продолжении комедии «Засланец из космоса», тизер которого можно посмотреть прямо сейчас.

Помимо этого создатели решили порадовать зрителей большим видео о том, как все прекрасно провели время на съёмках второго сезона. Там же есть краткий ликбез для тех, кто не смотрел первый сезон, причём от лица главного героя.

Помимо Тьюдика продолжении вернутся Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Мередит Гарретсон, Элизабет Бауэн, Манделл Мофан и, конечно, Линда Хэмилтон. Присоединится к ним Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»), которая обязательно попадёт под чары Гарри.

Точная дата выхода новых эпизодов пока не известна.