 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Итоги суда Epic против Apple: ссылки на внешние способы оплаты в приложениях, но никаких альтернатив App Store Дэвид Теннант отправляется в кругосветное путешествие в тизере сериала «Вокруг света за 80 дней» Художница «Обещанной Страны грёз» и автор «Историй монстров» выпустят продолжение одной из работ создателя «Невероятных приключений ДжоДжо» «Вечные» объяснят, почему главные герои не помогали Мстителям бороться с Таносом Вышел тизер первого игрового фильма франчайза «Проза бродячих псов»
СЕРИАЛЫ
217
 
Прямая ссылка на новость:

Пришелец Алан Тьюдик, мать Терминатора и много сильных женщин в тизере второго сезона «Засланца из космоса»

Очаровательный пришелец Алан Тьюдик, буквально рождённый для этой роли, совсем скоро вернётся в продолжении комедии «Засланец из космоса», тизер которого можно посмотреть прямо сейчас.

Помимо этого создатели решили порадовать зрителей большим видео о том, как все прекрасно провели время на съёмках второго сезона. Там же есть краткий ликбез для тех, кто не смотрел первый сезон, причём от лица главного героя.

Помимо Тьюдика продолжении вернутся Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Мередит Гарретсон, Элизабет Бауэн, Манделл Мофан и, конечно, Линда Хэмилтон. Присоединится к ним Алекс Борштейн («Удивительная миссис Мейзел»), которая обязательно попадёт под чары Гарри.

Точная дата выхода новых эпизодов пока не известна.

Теги
ВидеоЗасланец из космоса
Комментарии

Ещё на эту тему

6Стартовали съёмки второго сезона «Засланца из космоса» с Аланом Тьюдиком 13«Засланец из космоса» с Аланом Тьюдиком продлён на второй сезон 19Алан Тьюдик знакомит зрителей с закулисьем «Засланца из космоса» в подборке роликов о создании комедии 10Новые сериалы 25–31 января: «Пришелец-постоялец», «Топи» и другие новинки

Тоже интересно

Далее на КГ

0
«Покемон-фильм: Секреты джунглей» вышел на Netflix
 0
Crunchyroll представил трейлер аниме по видеоиграм Shenmue с русскими субтитрами
 1
Crunchyroll опубликовал второй трейлер аниме «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос» с русскими субтитрами
 31
Время унывать: новая часть бондианы разочаровывает своими сборами в отечественном прокате
 1
Где моя лунка, чувак? Эштон Кутчер сыграет в комедии про мини-гольф
 8
Джейк Джилленхол и режиссёр «Тайлера Рейка» экранизируют комикс про немцев, суперсолдат и агентов КГБ
 10
Шпионки Джессика Честейн, Пенелопа Крус и Дайан Крюгер спасают мир в свежем трейлере боевика «Код 355»
 18
«Основание» Айзека Азимова продлено на второй сезон
 9
Фильм Гая Ричи с Джейсоном Стэйтемом получил официальное локализованное название в России
 1
Старлайт, Хьюи и многие другие в свежем новостном выпуске из мира «Пацанов»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
4ЕВА – 445: Бросаем всё!..
 
7Ноль кадров в секунду – 389: Из самоизоляции
 
 
8Телеовощи – 412: Шутки за 150
 
41Лазер-шоу «Три дебила» – 482: Гейская тема, обзор BadComedian, «Время», «Виновный»
 
8Ноль кадров в секунду – 388: Гейские геи в гейском космосе
 
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru