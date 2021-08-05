 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Как будет выглядеть Карнаж в «Веноме 2» (фото) И снова мимо: Лили Джеймс выглядит как Лили Джеймс на съёмках сериала о Памеле Андерсон Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3» Оригинальное аниме «Моё семнадцатое лето» появилось на Netflix с русскими субтитрами Датамайнеры думают, что нашли доказательство наличия королевской битвы в Halo Infinite
СЕРИАЛЫ
218
 
Первоисточник: www.tvinsider.com Прямая ссылка на новость:

Стартовали съёмки второго сезона «Засланца из космоса» с Аланом Тьюдиком

Приятными новостями с подписчиками своего твиттера поделилась Сара Томко — актриса опубликовала фото со съёмочной площадки «Засланца из космоса», чей второй сезон ушёл в активное производство буквально вчера. Сериал, продлённый кабельным каналом Syfy в марте, покажет свои новые эпизоды в следующем году.

Промо-арт сериала «Засланец из космоса» Промо-арт сериала «Засланец из космоса»

Экранизация одноимённого комикса от Dark Horse рассказывает, как потерпевший крушение на Земле инопланетянин Гарри (Алан Тьюдик) затаивается в провинциальном городке штата Колорадо под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

Сценарием занимается шоураннер Крис Шеридан («Гриффины»). В сериале также снимаются Элизабет Боуэн, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган, Алекс Барима и Линда Хэмилтон.

Теги
Засланец из космоса
Комментарии

Ещё на эту тему

+Кейт Хадсон и Октавия Спенсер в поисках истины. Вышел трейлер второго сезона «По правде говоря» 5Эйса Гонсалес может сыграть в экранизации «Памяти о прошлом Земли» от шоураннеров «Игры престолов» 3«Адский» постер шестого сезона «Люцифера» напоминает, что всё плохое должно закончиться

Тоже интересно

5«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: атака Старро и прочая свежатина в промо-роликах сумасшедшего экшена 9Зак Брафф сыграет главного колонизатора Марса в научно-фантастической комедии 43Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation 3Оригинальное аниме «Моё семнадцатое лето» появилось на Netflix с русскими субтитрами 1Как Нил Гейман и сценарист просили Warner Bros. не снимать полнометражную экранизацию «Песочного человека»

Далее на КГ

0
Режиссёр «Джона Уика 4» может снять экранизацию «Шибуми» — ещё одну историю про умелого киллера
 0
Кейт Хадсон и Октавия Спенсер в поисках истины. Вышел трейлер второго сезона «По правде говоря»
 5
Эйса Гонсалес может сыграть в экранизации «Памяти о прошлом Земли» от шоураннеров «Игры престолов»
 1
Apple это покупает! Шпионский экшен с Генри Кавиллом уходит на стриминг
 3
«Адский» постер шестого сезона «Люцифера» напоминает, что всё плохое должно закончиться
 12
Слух: Netflix шокирован откровенными сценами в байопике Мэрилин Монро с Аной Де Армас
 4
Грандиозная идея комедии про эпический развод двух гомосексуалистов будет реализована студией Amazon
 1
Комедийная фэнтези-манги «Магия и мускулы» закончена примерно наполовину
 3
Слепой дед очень изобретательно крошит врагов в трейлере без цензуры фильма «Не дыши 2»
 0
Сетевой режим Ghost of Tsushima начнут продавать отдельно от основной игры
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3»
 
Аниме Подтверждено: ранобэ «Аптека в ином мире» про фармаколога-попаданца получит аниме-адаптацию
 
Игры Valve анонсировала свою портативную консоль Steam Deck
 
Серийная убийца Ирина Розанова в тизере триллера «Самка богомола»
 
Аниме Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон»
 
Кино Новый ужастик про компьютерные игры со звездой сериала «Половое воспитание» уходит на Netflix
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Выйдут в августе

8 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт21:45ЕВА (трансляция)
11 СрНоль кадров в секунду
15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
5Телеовощи – 403: Кевин Смит всех обманул
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 473: «Снейк Айз», «Красотка на взводе», херы для Кевина Смита
 
5Ноль кадров в секунду – 379: Грёбаные клоуны
 
25ЕВА – 435: Насильственный вальс
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru