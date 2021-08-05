Стартовали съёмки второго сезона «Засланца из космоса» с Аланом Тьюдиком

Приятными новостями с подписчиками своего твиттера поделилась Сара Томко — актриса опубликовала фото со съёмочной площадки «Засланца из космоса», чей второй сезон ушёл в активное производство буквально вчера. Сериал, продлённый кабельным каналом Syfy в марте, покажет свои новые эпизоды в следующем году.

Экранизация одноимённого комикса от Dark Horse рассказывает, как потерпевший крушение на Земле инопланетянин Гарри (Алан Тьюдик) затаивается в провинциальном городке штата Колорадо под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

Сценарием занимается шоураннер Крис Шеридан («Гриффины»). В сериале также снимаются Элизабет Боуэн, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган, Алекс Барима и Линда Хэмилтон.