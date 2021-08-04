«Адский» постер шестого сезона «Люцифера» напоминает, что всё плохое должно закончиться

Портал TVLine опубликовал эксклюзивный официальный постер заключительного сезона «Люцифера», на котором собраны все основные герои истории, которая подходит к своему логическому завершению. Процедурная драма с щедрой пригоршней мистики презентует свой укороченный 10-серийный шестой сезон 10 сентября на потоковом сервисе Netflix.

В шестом сезоне мистической драмы от шоураннеров Илди Модрович и Джо Хендерсона снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис, Скарлетт Эстевес, Инбар Лави, Брианна Хилдебранд и Меррин Данги.