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«Адский» постер шестого сезона «Люцифера» напоминает, что всё плохое должно закончиться

Портал TVLine опубликовал эксклюзивный официальный постер заключительного сезона «Люцифера», на котором собраны все основные герои истории, которая подходит к своему логическому завершению. Процедурная драма с щедрой пригоршней мистики презентует свой укороченный 10-серийный шестой сезон 10 сентября на потоковом сервисе Netflix.

Постеры сериала «Люцифер»

В шестом сезоне мистической драмы от шоураннеров Илди Модрович и Джо Хендерсона снимаются Том Эллис, Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис, Скарлетт Эстевес, Инбар Лави, Брианна Хилдебранд и Меррин Данги.

Теги
ГалереяЛюциферПостер
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11 СрНоль кадров в секунду
15 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

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5Ноль кадров в секунду – 379: Грёбаные клоуны
 
25ЕВА – 435: Насильственный вальс
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Источник фотографий: Depositphotos

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