Моника Левински у входа в Белый дом на постере третьего сезона «Американской истории преступлений»

Официальный твиттер FX Network опубликовал первый постер третьего сезона «Американской истории преступлений» Райана Мёрфи. Свежая телеглава, получившая подзаголовок «Импичмент», обзавелась точной датой выхода — премьера состоится на кабельном канале FX 7 сентября.

Третий сезон телеантологии по книге Джеффри Тубина A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President расскажет о знаменитом на весь мир скандале 90-х с участием тогдашнего президента США Билла Клинтона и стажёрки Моники Левински. Бывшего президента США играет Клайв Оуэн, а жгучую брюнетку Левински — Бини Фелдштейн.

В актёрский состав также входят Сара Полсон, Марго Мартиндейл, Аннали Эшфорд, Энтони Грин, Эди Фалко, Билли Айкнер и Бетти Гилпин. За сценарий отвечает Сара Бёрджесс. Вместе с Мёрфи в исполнительных продюсерах значатся Нина Джейкобсон, Брэд Фэлчак и Брэд Симпсон.