 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
И снова мимо: Лили Джеймс выглядит как Лили Джеймс на съёмках сериала о Памеле Андерсон Час настал! Вышел эпичный трейлер «Дюны» Дени Вильнёва Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3» Женская солидарность: Эмма Стоун планирует отсудить у Disney гонорар за «Круэллу» Рецензия и отзывы на фильм «Круиз по джунглям»
13
СЕРИАЛЫ
1 560
 
Прямая ссылка на новость:

Слитый в сеть промо-арт «Мисс Марвел» демонстрирует костюм супергероини и её неизвестную суперсилу

Источник: Marvel

Слухи о том, что главная героиня многосерийного сольника «Мисс Марвел» получит новые сверхспособности, судя по всему, подтверждаются. В сеть слили официальный промо-арт персонажа, демонстрирующий не только её супергеройское одеяние, но и умение, о природе которого пока можно только догадываться.

В комиксе-первоисточнике Камала отличалась впечатляющей способностью растягивать и деформировать своё тело. В довесок к этому шли ускоренная регенерация и умение менять облик. Свежее изображение позволяет предположить, что арсенал возможностей супергероини таки расширили.

Промо-арт сериала «Мисс Марвел»

В сериале Marvel Studios для потокового сервиса Disney+ юную поклонницу Капитана Марвел играет Иман Веллани. Главой сценарной команды значится Биша К. Али («Половое воспитание»), а постановщиками первого сезона выступают Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Мира Менон и Шармин Обаид-Чиной. Даты выхода у сериала пока нет, но есть вероятность, что премьеру перенесут на начало 2022-го.

Теги
Мисс МарвелMarvelDisney+
Комментарии (13)

Ещё на эту тему

29Джейсон Момоа ответил репортёру, спросившему о сцене первой брачной ночи с Дейенерис в «Игре престолов»: «Это мерзкий вопрос» 14Эротические танцы Дэниэла Рэдклиффа в отрывке из третьего сезона «Чудотворцев» 12Артур Смольянинов пытается выжить в тизере «сонного» фантастического триллера «Выжившие»

Тоже интересно

4Новый ужастик про компьютерные игры со звездой сериала «Половое воспитание» уходит на Netflix 21Первый взгляд на новые суперсилы Человека-паука — в сети появились свежие промо триквела «Нет пути домой» 18Сильвестр Сталлоне спас Короля Акул в «Отряде самоубийц» Джеймса Ганна 11Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли никогда не испытывала проблем со сценами секса 22Как вам такая Русалочка? Холли Бэйли поделилась пикантным кадром из фильма

Далее на КГ

26
Майкл Бэй опять продюсирует новый полнометражный перезапуск «Черепашек-ниндзя»
 7
Звезда сериала «Кобра Кай» может сыграть дисишного супергероя, но исключительно для стриминга
 19
Раскол в руководстве Disney? Инсайдеры указали на виновных в ситуации со Скарлетт Йоханссон
 1
Режиссёр «Башни Бога» снял новое аниме про Рика и Морти
 9
В самолёте Джерарда Батлера окажется модель Victoria's Secret Келли Гейл
 9
Авторы The Elder Scrolls устали ждать шестую часть и делают свою
 0
Все дороги ведут в Китай — Riot Games снова расширяется
 2
Датамайнеры думают, что нашли доказательство наличия королевской битвы в Halo Infinite
 0
Подкаст «Бездуховные Мурзилки»: «Два выпуска вместо одного»
 4
Джеймс Макэвой и Шэрон Хорган играют во всю мощь в трейлере драматической комедии «Вместе»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Чёрная вдова»
 
Кино Новые «Зловещие мертвецы» добавят мифологии в сюжет с помощью Некрономикона
 
Аниме Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон»
 
Кино Зак Брафф сыграет главного колонизатора Марса в научно-фантастической комедии
 
Кино Эрик Робертс сообщает, что снимется в «Брате 3»
 
Кевин Смит врал фанатам о Masters of the Universe: Revelation
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

LIVEЕВА (трансляция)

Выйдут в августе

4 СрНоль кадров в секунду
8 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
5Телеовощи – 403: Кевин Смит всех обманул
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 473: «Снейк Айз», «Красотка на взводе», херы для Кевина Смита
 
4Ноль кадров в секунду – 379: Грёбаные клоуны
 
25ЕВА – 435: Насильственный вальс
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru