Слитый в сеть промо-арт «Мисс Марвел» демонстрирует костюм супергероини и её неизвестную суперсилу

Слухи о том, что главная героиня многосерийного сольника «Мисс Марвел» получит новые сверхспособности, судя по всему, подтверждаются. В сеть слили официальный промо-арт персонажа, демонстрирующий не только её супергеройское одеяние, но и умение, о природе которого пока можно только догадываться.

В комиксе-первоисточнике Камала отличалась впечатляющей способностью растягивать и деформировать своё тело. В довесок к этому шли ускоренная регенерация и умение менять облик. Свежее изображение позволяет предположить, что арсенал возможностей супергероини таки расширили.

В сериале Marvel Studios для потокового сервиса Disney+ юную поклонницу Капитана Марвел играет Иман Веллани. Главой сценарной команды значится Биша К. Али («Половое воспитание»), а постановщиками первого сезона выступают Адиль Эль Арби, Билал Фалла, Мира Менон и Шармин Обаид-Чиной. Даты выхода у сериала пока нет, но есть вероятность, что премьеру перенесут на начало 2022-го.