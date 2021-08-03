 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Неделя сериалов на КГ — главные новости 26 июля — 1 августа Как будет выглядеть Карнаж в «Веноме 2» (фото) Барон Харконнен на свежем промо-арте «Дюны» Дени Вильнёва Кевин Смит объясняет хейтерам концовку первой части «Властелинов вселенной» Поиски золота движутся к финалу: в манге «Золотой Камуй» начинается последняя сюжетная арка
1
СЕРИАЛЫ
175
 
Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Эротические танцы Дэниэла Рэдклиффа в отрывке из третьего сезона «Чудотворцев»

Тот случай, когда Дикий Запад становится диким во многих смыслах. Актёр Дэниэл Рэдклифф всего себя отдаёт профессии и наглядно демонстрирует свою преданность сценическому мастерству в отрыве из третьего сезона комедийной антологии «Чудотворцы», где играет пламенного — это несложно заметить — проповедника. Шоураннеры сериала Дэниэл Мирк и Роберт Падник уверяют, что актёра и уговаривать не пришлось — он взялся за танцевальный номер с большим энтузиазмом.

Третий сезон «Орегонская тропа» рассказывает о путешествии переселенцев из крохотного городка по той самой Орегонской тропе в поисках лучшей жизни. Компанию пляшущему проповеднику Рэдклиффу составляют коллеги по двум предыдущим сезонам Стив Бушеми, Джеральдин Висванатхан, Джон Басс и Каран Сони.

Теги
ВидеоЧудотворцы
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

4Артур Смольянинов пытается выжить в тизере «сонного» фантастического триллера «Выжившие» 4Артур Смольянинов пытается выжить в тизере «сонного» фантастического триллера «Выжившие» 12Приквел «Властелина колец» показал роскошный первый кадр и объявил точную дату выхода

Тоже интересно

5«Отряд самоубийц» Джеймса Ганна: атака Старро и прочая свежатина в промо-роликах сумасшедшего экшена 13Опубликованы новые доказательства невиновности Криса Авеллона 4Новый ужастик про компьютерные игры со звездой сериала «Половое воспитание» уходит на Netflix 21Дженнифер Карпентер вернётся к роли Дебры Морган в девятом сезоне «Декстера» 21Первый взгляд на новые суперсилы Человека-паука — в сети появились свежие промо триквела «Нет пути домой»

Далее на КГ

4
Артур Смольянинов пытается выжить в тизере «сонного» фантастического триллера «Выжившие»
 3
Розыгрыш билетов на спецпоказ фильма «Главный герой»
 5
Кристина Асмус и Данила Козловский снимутся в сериале «Люся»
 12
Приквел «Властелина колец» показал роскошный первый кадр и объявил точную дату выхода
 10
Райан Рейнольдс больше не влезает в костюм Дэдпула в промо «Главного героя»
 0
Братья по разуму выходят на связь в дополнении Echoes of the Eye для Outer Wilds
 2
Готовьте ваши пятки: анонсирован изометрический экшен Achilles: Legends Untold
 0
Авторы Astro's Playroom анонсировали свою «самую амбициозную игру»
 0
Полосатая натура по приказу с неба в бой: в Call of Duty Mobile отметили День ВДВ
 30
Он желает бойни! Вышел второй трейлер фантастического экшена «Веном 2»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Новые «Зловещие мертвецы» добавят мифологии в сюжет с помощью Некрономикона
 
Кино Увольнение Джеймса Ганна из Marvel шокировало даже Кевина Файги
 
Кино Юлия Снигирь и Евгений Цыганов в образе на первых фото со съёмок «Воланда»
 
Аниме Опубликованы два музыкальных видео с песнями из фильма «Красавица и дракон»
 
Аниме Подтверждено: ранобэ «Аптека в ином мире» про фармаколога-попаданца получит аниме-адаптацию
 
Кино Звезда «Дивергента» Шейлин Вудли никогда не испытывала проблем со сценами секса
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Твиттер Телеграм ICQ

Подкасты и стримы

Сегодня

21:45ЕВА (трансляция)

Выйдут в августе

4 СрНоль кадров в секунду
8 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт21:45ЕВА (трансляция)

Новые выпуски подкастов

 
5Телеовощи – 403: Кевин Смит всех обманул
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 473: «Снейк Айз», «Красотка на взводе», херы для Кевина Смита
 
4Ноль кадров в секунду – 379: Грёбаные клоуны
 
21ЕВА – 435: Насильственный вальс
 
2Телеовощи – 402: А вы точно интимный координатор?
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте YouTube Инстаграм ВК.Аниме
Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2021 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru