Эротические танцы Дэниэла Рэдклиффа в отрывке из третьего сезона «Чудотворцев»

Тот случай, когда Дикий Запад становится диким во многих смыслах. Актёр Дэниэл Рэдклифф всего себя отдаёт профессии и наглядно демонстрирует свою преданность сценическому мастерству в отрыве из третьего сезона комедийной антологии «Чудотворцы», где играет пламенного — это несложно заметить — проповедника. Шоураннеры сериала Дэниэл Мирк и Роберт Падник уверяют, что актёра и уговаривать не пришлось — он взялся за танцевальный номер с большим энтузиазмом.

Третий сезон «Орегонская тропа» рассказывает о путешествии переселенцев из крохотного городка по той самой Орегонской тропе в поисках лучшей жизни. Компанию пляшущему проповеднику Рэдклиффу составляют коллеги по двум предыдущим сезонам Стив Бушеми, Джеральдин Висванатхан, Джон Басс и Каран Сони.