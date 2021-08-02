Кристина Асмус и Данила Козловский снимутся в сериале «Люся»

Ещё одна примечательная творческая коллаборация ждёт поклонников отечественных сериалов. На днях стартовали съёмки многосерийного проекта видеосервиса Premiere «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус в главных ролях.

Главный герой сериала — изобретатель Сеня (Козловский), разработавший умную колонку под названием «Люся». Очевидно, устройство и впрямь отличается недюжинным интеллектом, потому что с «Люсей» Сеня начинает обсуждать свои личные проблемы и после череды задушевных бесед решает пойти дальше и очеловечить свою верную подругу. Каким образом он будет это делать, синопсис не сообщает.

Авторы обещают психологическую драму, поднимающую вопросы взаимоотношения человека и технологий. Режиссирует сериал Иван Твердовский («Зоология», «Конференция»). Премьеру обещают в следующем году.