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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

Алекс Куртцман продолжит возглавлять телевселенную «Звёздного пути» до 2026 года

Источник: Michael Buckner / Variety / REX / Shutterstock

Год от года разрастающийся телевизионный карман культовой фантастической вселенной «Звёздный путь» продолжит свою эволюцию под началом своего нынешнего куратора Алекса Куртцмана. CBS Studios, занимающаяся производством всех ныне существующих телепроектов франчайза, продлила контракт с Куртцманом до 2026 года включительно.

Инсайдеры утверждают, что более года назад Куртцман попросил пересмотреть условия прежнего договора, обеспечивавшего ему «капитанское» место вплоть до 2023 года. Длительные переговоры завершились успешно, и отныне он входит в команду элитных продюсеров вроде Райана Мёрфи, Шонды Раймс и братьев Дафферов, заключивших девятизначные контракты со стримингами. По информации Deadline, в договоре Куртцмана указана сумма в пределах $ 150 млн.

Таким образом в ближайшем будущем долгосрочное сотрудничество будет углубляться и разрастаться, и обе стороны невероятно довольны выторгованным. Очевидно, поклонники нынешних сериалов по знаменитой вселенной тоже не нарадуются таким новостям.

Комментарии (2)

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