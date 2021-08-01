Новые сериалы 2–8 августа: «Мистер Корман»

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Главный герой Джош Корман мог бы стать рок-звездой, будь он успешнее, деятельнее или харизматичнее. Но грёзы о сцене остаются грёзами, а мистер Корман преподаёт в школе и пытается отыскать счастье и смысл жизни в мире, где зачастую ощущается дефицит и одного, и другого.

Многостаночник Джозеф Гордон-Левитт представляет комедийную драму с собой в главной роли, где расскажет о борьбе уязвимой творческой личности с далёкой от поэтики реальностью.