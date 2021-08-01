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Новые сериалы 2–8 августа: «Мистер Корман»

Источник: Apple TV+

Новые сериалы пока не спешат на экраны. Затишье в сериальном мире продолжается. Потревожит его всего одна премьера — стартующая на стриминговом сервисе Apple TV+ драмеди Джозефа Гордона-Левитта «Мистер Корман».

Пятница, 6 августа

 
Премьера+
Apple TV+
Мистер Корман Mr. Corman

комедия, драма

В ролях Джозеф Гордон-Левитт, Джуно Темпл, Артуро Кастро, Джордан Галиндо, Дебра Уингер, Майкл Монкс

Создатель Джозеф Гордон-Левитт

Главный герой Джош Корман мог бы стать рок-звездой, будь он успешнее, деятельнее или харизматичнее. Но грёзы о сцене остаются грёзами, а мистер Корман преподаёт в школе и пытается отыскать счастье и смысл жизни в мире, где зачастую ощущается дефицит и одного, и другого.

Многостаночник Джозеф Гордон-Левитт представляет комедийную драму с собой в главной роли, где расскажет о борьбе уязвимой творческой личности с далёкой от поэтики реальностью.

Видео

 
Конец сезона1
Apple TV+
В ритме жизни Physical

комедия, драма

В ролях Роуз Бирн, Пол Спаркс, Рори Сковел, Лу Тейлор Пуччи, Делла Саба, Эшли Лиао

Создатель Энни Уайзман

Первый сезон ретро-драмеди завершится десятым эпизодом Let's Get Together. Видеосервис Apple TV+ пока не сообщал, намерен ли продлевать сериал на второй сезон.

Видео

 
Конец сезона1
Disney+
Таинственное общество Бенедикта The Mysterious Benedict Society

фэнтези

В ролях Тони Хейл, Эмми Деоливейра, Марта Кесслер, Кэтрин Эванс, Сет Карр, Райан Хёрст

Первый сезон приключений завершится восьмым эпизодом. Потоковый сервис Disney+ пока не сообщал о своих планах в отношении проекта.

Видео

Воскресенье, 8 августа

 
Сезон2
Showtime
Поколение Q The L Word: Generation Q

драма

В ролях Дженнифер Билз, Кэтрин Мённиг, Лейша Хейли, Жаклин Тобони, Розанни Зайас, Ариэнн Манди

Создатель Мишель Эбботт, Айлин Чайкен, Кэти Гринберг

Продолжение истории о приятельницах-лесбиянках из Лос-Анджелеса поведает о том, как складывалась жизнь главных героинь за прошедшие годы, а ещё представит новых персонажей с другими экзотическими перверсиями.

Видео

Теги
Превью
Комментарии (1)

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