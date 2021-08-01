Новые сериалы 2–8 августа: «Мистер Корман»

Новые сериалы пока не спешат на экраны. Затишье в сериальном мире продолжается. Потревожит его всего одна премьера — стартующая на стриминговом сервисе Apple TV+ драмеди Джозефа Гордона-Левитта «Мистер Корман».
Пятница, 6 августа
комедия, драма
В ролях Джозеф Гордон-Левитт, Джуно Темпл, Артуро Кастро, Джордан Галиндо, Дебра Уингер, Майкл Монкс
Создатель Джозеф Гордон-Левитт
Главный герой Джош Корман мог бы стать рок-звездой, будь он успешнее, деятельнее или харизматичнее. Но грёзы о сцене остаются грёзами, а мистер Корман преподаёт в школе и пытается отыскать счастье и смысл жизни в мире, где зачастую ощущается дефицит и одного, и другого.
Многостаночник Джозеф Гордон-Левитт представляет комедийную драму с собой в главной роли, где расскажет о борьбе уязвимой творческой личности с далёкой от поэтики реальностью.
комедия, драма
В ролях Роуз Бирн, Пол Спаркс, Рори Сковел, Лу Тейлор Пуччи, Делла Саба, Эшли Лиао
Создатель Энни Уайзман
Первый сезон ретро-драмеди завершится десятым эпизодом Let's Get Together. Видеосервис Apple TV+ пока не сообщал, намерен ли продлевать сериал на второй сезон.
фэнтези
В ролях Тони Хейл, Эмми Деоливейра, Марта Кесслер, Кэтрин Эванс, Сет Карр, Райан Хёрст
Первый сезон приключений завершится восьмым эпизодом. Потоковый сервис Disney+ пока не сообщал о своих планах в отношении проекта.
Воскресенье, 8 августа
драма
В ролях Дженнифер Билз, Кэтрин Мённиг, Лейша Хейли, Жаклин Тобони, Розанни Зайас, Ариэнн Манди
Создатель Мишель Эбботт, Айлин Чайкен, Кэти Гринберг
Продолжение истории о приятельницах-лесбиянках из Лос-Анджелеса поведает о том, как складывалась жизнь главных героинь за прошедшие годы, а ещё представит новых персонажей с другими экзотическими перверсиями.
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