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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

«Водный мир» с Кевином Костнером получит многосерийный сиквел от режиссёра «Кловерфилда, 10»

Источник: Universal Pictures

В интервью с порталом Collider продюсеры постпокалиптики «Водный мир» с Кевином Костнером в главной роли раскрыли свои неожиданные планы на продолжение истории. Джон Дэвис и Джон Фокс сообщили, что работают над предназначенным для стриминга многосерийным сиквелом картины 1995 года. Проект находится на ранних стадиях разработки с задействованием мощностей Universal Content Productions.

Сериал продолжит сюжетную линию фильма и расскажет, как поживают его герои 20 лет спустя на основательно затопленной Земле. Полнометражная антиутопия, не сумевшая добиться похвалы критиков и едва покрывшая в прокате свой раздутый из-за производственных проблем бюджет, рассказывала о странствующем Моряке (Костнер), вызвавшемся помочь женщине по имени Хелен и девочке Эноле отыскать легендарную сушу.

Об актёрском составе проекта пока никто не заговаривает, зато постановщик у сериала уже есть — продюсеры сообщили, что режиссировать возьмётся Дэн Трахтенберг («Кловерфилд, 10»)

Теги
Водный мир
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