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Первоисточники: twitter.comtwitter.com Прямая ссылка на новость:

«Люцифер» делится кадрами из финального сезона

Официальные соцсети стримингового сервиса Netflx опубликовали целую подборку кадров из шестого — заключительного — сезона мистического процедурала «Люцифер». Во время прошедшего на днях виртуального конвента Comic-Con сериал раскрыл точную дату выхода завершающих историю эпизодов (10 сентября), а теперь делится официальными фрагментами из них.

Кадры из сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер»

Десятисерийный финал от шоураннеров проекта Джо Хендерсона и Илди Модрович подведёт определённую черту под земными похождениями Люцифера Морнингстара (Том Эллис), и зрителям пока остаётся только гадать, что ждёт всех основных персонажей за той самой чертой. Поклонники продолжают надеяться, что главные герои получат хэппи-энд.

Кадры из сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер» Кадры из сериала «Люцифер»

Помимо Эллиса в сериале снимаются Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис и Скарлетт Эстевес.

Промо-арт сериала «Люцифер»
Теги
КадрыГалереяЛюциферNetflix
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