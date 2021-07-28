«Люцифер» делится кадрами из финального сезона

Официальные соцсети стримингового сервиса Netflx опубликовали целую подборку кадров из шестого — заключительного — сезона мистического процедурала «Люцифер». Во время прошедшего на днях виртуального конвента Comic-Con сериал раскрыл точную дату выхода завершающих историю эпизодов (10 сентября), а теперь делится официальными фрагментами из них.

Десятисерийный финал от шоураннеров проекта Джо Хендерсона и Илди Модрович подведёт определённую черту под земными похождениями Люцифера Морнингстара (Том Эллис), и зрителям пока остаётся только гадать, что ждёт всех основных персонажей за той самой чертой. Поклонники продолжают надеяться, что главные герои получат хэппи-энд.

Помимо Эллиса в сериале снимаются Лорен Джерман, Д. Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис и Скарлетт Эстевес.