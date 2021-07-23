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Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Люцифер отправляется «Назад в будущее»? Том Эллис показал дьявольски стильное фото со съёмок финального сезона

Исполнитель главной роли в мистическом процедурале «Люцифер» Том Эллис порадовал подписчиков своего инстаграма закадровым снимком шестого — заключительного — сезона сериала, где его персонаж подпирает пятой точкой бок знаменитейшего автомобиля DeLorean DMC из культовой киносерии «Назад в будущее». Люцифер Морнингстар намылился попутешествовать во времени?

Промо-арт сериала «Люцифер»

Съёмки десятисерийного финального сезона сериала завершились в конце марта, и теперь шоураннеры проекта Илди Модрович и Джо Хендерсон занимаются постпроизводственным процессом, чтобы показать зрителям последние серии в следующем году.

Теги
ЛюциферNetflix
Комментарии (5)

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