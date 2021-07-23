Джош Сегарра влился в актёрский состав «Женщины-Халка»

В многосерийной юридической комедии «Женщина-Халк» очередное актёрское пополнение — по данным портала Deadline, в каст сериала Marvel Stuidos записался Джош Сегарра («Оранжевый — хит сезона», «Стрела»). Правда, кого он сыграет, пока неизвестно, а студия информацию никак не комментирует.

Сериал поведает о нью-йоркском юристе Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани), кузине Брюса Беннера (Марк Руффало). Зелёная великанша обладает целым набором сверхспособностей, временами крушит всё вокруг, но превращение не отбирает у неё ясности ума. А ещё Женщина-Халк славится привычкой проламывать четвёртую стену.

В сериале также снимаются Тим Рот, Джинджер Гонзага, Рене Элиз Голдсберри и Джамила Джамил. Сценарий доверили Джессике Гао («Рик и Морти»), а за режиссуру отвечают Ану Валия («С любовью, Виктор») и Кэт Койро («В Филадельфии всегда солнечно»). Премьера состоится на видеосервисе Disney+ в следующем году.